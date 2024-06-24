Раніше поліція повідомила, що поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.

Київського поліцейського, який брав участь в Дніпрі в інциденті з ймовірно охороною нардепа Миколи Тищенка, звільнили

Поліцейського з Києва, який брав участь в інциденті з колишнім військовим підрозділу Kraken та ймовірно охороною нардепа Миколи Тищенка, звільнили.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заступницю начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції міста Києва Анну Страшок.

Раніше вона повідомила, що поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.

"По їх завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент", - повідомила Страшок, і додала, що призначено службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського.

Вона зауважила, що слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.