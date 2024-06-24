На аукціон виставили шість компонентів колишнього монумента Леніну.

У Запоріжжі виставили на продаж пам'ятник Леніну

У Запоріжжі виставили на продаж бронзовий пам'ятник Леніну. Його демонтували у лютому 2016 року.

Про це йдеться на сторінці аукціону на платформі "Prozorro. Продажі".

На аукціон виставили шість компонентів колишнього монумента Леніну в порту Запоріжжя:

скульптура Леніна вагою 12 тонн 310 кілограм;

скульптура сталевара, колгоспниці, електрика та інженера — загальна вага 7 тонн 510 кілограм;

великі літери "ЛЕНІН" вагою 24,36 кілограма;

маленькі літери 55 штук ("Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни") — вага 34,74 кілограма.

Стартова ціна всього лоту складає більше 10,477 млн гривень. Аукціон відбудеться 12 липня 2024 року.

Секретар Запорізької міськради Регіна Харченко повідомила, що отримані кошти спрямують на потреби ЗСУ.

При цьому, за рішенням Запорізької міськради №58 від 5 червня 2024 року, отримані від продажу кошти мають спрямувати на видатки бюджету розвитку Запорізької міської територіальної громади.