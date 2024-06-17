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У Запоріжжі надзвичайники визволяли чоловіка, який тонув, і його рятівника

Водолази за допомогою надувного човна дістались до потерпілих.

У Запоріжжі надзвичайники визволяли чоловіка, який тонув, і його рятівника
Фото: ДСНС

У Запоріжжі надзвичайники врятували чоловіка, який хотів переплисти Дніпро і почав тонути, а також його рятівника.

Про це йдеться у пресрелізі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“У Запоріжжі водні забавки ледь не коштували життя двом чоловікам. Один із них намагався переплисти Дніпро, однак не розрахував свої сили й почав тонути”, ‒ зазначили у службі.

Відпочивальник кинувся йому на допомогу, але у нього забракло сил і він теж ледь не потонув.

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Водолази-рятувальники за допомогою надувного човна дістались до потерпілих та доправили їх на берег. “Врятовані віком 21 та 24 роки від госпіталізації відмовилися”, ‒ додали у ДСНС. 

  • У перший тиждень літа в Україні у воді загинули 23 людини, з них 4 – це діти. Всього від початку року зафіксували понад 400 смертей у водоймах.
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