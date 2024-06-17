Окупанти скинули бомбу на Осокорівку на Херсонщині, є жертва

Сьогодні окупанти скинули вибухівку на село Осокорівка на Херсонщині, унаслідок загинув чоловік.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
“За даними слідства, 17 червня близько 08:20 російські військові атакували з БпЛА Осокорівку Бериславського району”, ‒ йдеться у повідомленні.
Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника загинув 50-річний чоловік, який перебував в автівці та виїжджав із власного подвірʼя.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Антонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Дві людини отримали поранення.