РФ сьогодні п’ять разів обстрілювала прикордоння Сумщини

Вчора російська армія вісім разів обстріляла чотири прикордонні громади Сумської області .

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Російська армія сьогодні п’ять разів обстрілювала прикордонні території та населені пункти Сумської області.

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