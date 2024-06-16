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РФ сьогодні п’ять разів обстрілювала прикордоння Сумщини

Загалом зафіксовано 35 вибухів. 

РФ сьогодні п’ять разів обстрілювала прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Російська армія сьогодні п’ять разів обстрілювала прикордонні території та населені пункти Сумської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Загалом зафіксовано 35 вибухів. 

Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.

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Обстріли: 

  • Юнаківська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (2 вибухи),
  • Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади,
  • Великописарівська громада: з території рф здійснено авіаобстріли з гелікоптерів НАР (16 вибухів),
  • Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (10 вибухів).

Вчора російська армія вісім разів обстріляла чотири прикордонні громади Сумської області.

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