РФ сьогодні п’ять разів обстрілювала прикордоння Сумщини

Російська армія сьогодні п’ять разів обстрілювала прикордонні території та населені пункти Сумської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Загалом зафіксовано 35 вибухів.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.
Обстріли:
- Юнаківська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (2 вибухи),
- Зноб-Новгородська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади,
- Великописарівська громада: з території рф здійснено авіаобстріли з гелікоптерів НАР (16 вибухів),
- Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (10 вибухів).
Вчора російська армія вісім разів обстріляла чотири прикордонні громади Сумської області.