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Російські окупанти вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини

Під обстрілами опинилися Хотінська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Російські окупанти вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року
Фото: Сумська ОВА

Російська армія вісім разів обстріляла чотири прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", — ідеться в повідомленні.

По Великописарівській ворог завдав мінометних ударів, зафіксовано 9 вибухів і з ворожого БПЛА скинув боєприпаси типу ВОГ. 

На територію Есманьської громади росіяни скинули три міни. 

У Хотінській зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів).

Середино-Будська громада зазнала ворожої атаки FPV-дрона (1 вибух).

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