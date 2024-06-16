Російські окупанти вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини

Російська армія вісім разів обстріляла чотири прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", — ідеться в повідомленні.

По Великописарівській ворог завдав мінометних ударів, зафіксовано 9 вибухів і з ворожого БПЛА скинув боєприпаси типу ВОГ.

На територію Есманьської громади росіяни скинули три міни.

У Хотінській зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів).

Середино-Будська громада зазнала ворожої атаки FPV-дрона (1 вибух).