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Окупанти заманюють воювати проти України сертифікатами на квартири на ТОТ

Кремль провалив мобілізаційну кампанію і намагається "заохотити" сертифікатами.

Окупанти заманюють воювати проти України сертифікатами на квартири на ТОТ
Окупанти на території зерносховища одного з агропідприємств окупованого Мелітополя, Запорізька область, 14 липня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

За даними спротиву, росіяни на окупованих територіях пропонують сертифікати на квартири тим, хто погодиться воювати проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Через провальну мобілізаційну кампанію кремлівські посібники вдаються до різноманітних "мотиваційних" заохочень, тільки б виправити ситуацію. Нову міру заохочення за контракт із міністерством нападу рф ініціювали нацистські організації "патріотичний центр "російська перемога"",  відділення "союзу десантників росії" і "союз будівельників". Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири", — пишуть у ЦНС.

Щоправда, сертифікат зовсім не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру. Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів. 

Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї, так званої, "СВО".

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