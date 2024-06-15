Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
​Шольц вважає, що Росію потрібно запросити на наступний Саміт миру
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

Чилі планує долучитися до гуманітарного розмінування України після завершення війни

Глава держави заявив, що Чилі постійно та послідовно засуджує агресивну війну Росії проти України.

Чилі планує долучитися до гуманітарного розмінування України після завершення війни
Габріель Борич і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Чилі Габрієль Борич, виступаючи на Саміті миру у Швейцарії 15 червня, заявив, що Чилі засуджує російську агресію проти України та планує долучитися до гуманітарного розмінування після завершення війни, повідомляє Укрінформ.

Чилі, за словами її лідера, постійно та послідовно засуджує агресивну війну Росії проти України. Чилі віддана принципу поваги до суверенітету та територіальної цілісності та закликає до поваги до цих принципів, прав людини та міжнародного права, які мають стати основою для сталого миру.

“Ми рішуче виступаємо проти використання сили та загрози такого використання та віримо, що дипломатія та міжнародне право є єдиними легітимними інструментами для вирішення диспутів”, – підкреслив Борич.

Він привітав ідею напрацювання спільної декларації за результатами саміту, яка означатиме певні зобов’язання вжити зусиль для зниження великих ризиків і ефектів війни на цьому етапі. Борич, зокрема, назвав надважливим захист українських АЕС, які є “запорукою майбутнього міжнародного добробуту”; треба також виключити можливість застосування ядерної зброї.

“Ми повинні бути в змозі… усадити Росію за стіл переговорів”, – заявив Борич.

Чилі, за слова її лідера, зробить внесок у гуманітарне розмінування України після завершення війни.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies