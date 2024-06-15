Чилі планує долучитися до гуманітарного розмінування України після завершення війни

Глава держави заявив, що Чилі постійно та послідовно засуджує агресивну війну Росії проти України.

Президент Чилі Габрієль Борич, виступаючи на Саміті миру у Швейцарії 15 червня, заявив, що Чилі засуджує російську агресію проти України та планує долучитися до гуманітарного розмінування після завершення війни, повідомляє Укрінформ.

Чилі, за словами її лідера, постійно та послідовно засуджує агресивну війну Росії проти України. Чилі віддана принципу поваги до суверенітету та територіальної цілісності та закликає до поваги до цих принципів, прав людини та міжнародного права, які мають стати основою для сталого миру.

“Ми рішуче виступаємо проти використання сили та загрози такого використання та віримо, що дипломатія та міжнародне право є єдиними легітимними інструментами для вирішення диспутів”, – підкреслив Борич.

Він привітав ідею напрацювання спільної декларації за результатами саміту, яка означатиме певні зобов’язання вжити зусиль для зниження великих ризиків і ефектів війни на цьому етапі. Борич, зокрема, назвав надважливим захист українських АЕС, які є “запорукою майбутнього міжнародного добробуту”; треба також виключити можливість застосування ядерної зброї.

“Ми повинні бути в змозі… усадити Росію за стіл переговорів”, – заявив Борич.

Чилі, за слова її лідера, зробить внесок у гуманітарне розмінування України після завершення війни.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для "переговорів" мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості.