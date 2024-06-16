РФ обстрілювала Нікопольський район з дронів та важкої артилерії

Сьогодні окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Район атакували дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА, гатили з важкої артилерії.
Постраждали дві людини – 60-річна жінка і 57-річний чоловік. В обох осколкові поранення, надана уся необхідна допомога.
Ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Мирівській громадах і цілився по інфраструктурі регіону.
Пошкоджено житлову девʼятиповерхівку, чотири приватні оселі, дачний будинок, легкову автівку. Понівечена й двоповерхова будівля, що не експлуатувалась.
У інших населених пунктах Дніпропетровщини було тихо.