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РФ обстрілювала Нікопольський район з дронів та важкої артилерії

Постраждали дві людини – 60-річна жінка і 57-річний чоловік. 

РФ обстрілювала Нікопольський район з дронів та важкої артилерії
Фото: Facebook Сергія Лисака

Сьогодні окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Район атакували дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА, гатили з важкої артилерії. 

Постраждали дві людини – 60-річна жінка і 57-річний чоловік. В обох осколкові поранення, надана уся необхідна допомога.

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Ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Мирівській громадах і цілився по інфраструктурі регіону.

Пошкоджено житлову девʼятиповерхівку, чотири приватні оселі, дачний будинок, легкову автівку. Понівечена й двоповерхова будівля, що не експлуатувалась.

У інших населених пунктах Дніпропетровщини було тихо.

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