Зеленський: Україна слухатиме Бразилію та Китай, коли вони доєднаються до принципів цивілізованих країн

Росія робила все, щоб багато лідерів не доїхали до Глобального саміту миру.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на підсумковій пресконференції після заходу. Він висловив вдячність за те, що лідери показали принциповість і показали незалежність своїх країн та власної думки.

"Ділилися на саміті різними думками. Ми були налаштовані з самого початку, що ми змінимо формат саміту. Що у лідерів буде можливість повного броудкасту, і так воно було. Було важливо, щоб суспільства всього світу чули, що кажуть лідери", – сказав він.

Зеленський наголосив, що ми хочемо справедливого і тривалого миру, який базується на Статуті ООН.

Він підкреслив, що незалежність і суверенітет визнали абсолютно всі учасники саміту. Відповідаючи на запитання щодо альтернативних мирних пропозиції Китаю і Бразилії для "звуження розбіжностей" президент наголосив, що війна – це не розбіжності. Є агресор – це Росія, і є жертва – Україна.

"Як тільки Бразилія та Китай доєднаються до тих принципів, які сьогодні нас тут, цивілізовані країни, об'єднали, ми будемо раді чути їх думки, навіть якщо вони не співпадають з більшістю світу", – сказав Зеленський.