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Кулеба: не можу знати, коли закінчиться війна, але ми до цього просуваємося

Мир має бути справедливим і тривалим. 

Кулеба: не можу знати, коли закінчиться війна, але ми до цього просуваємося
Міністр Кулеба виступив у Мюнхені
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що наразі Україна – на хорошому шляху до завершення війни. 

Він додав, що не може знати, коли війна закінчиться, але знає, що зараз Україна робить важливі кроки до відновлення тривалого і справедливого миру. Справедливого і тривалого – ключові слова, наголосив він на полях саміту миру в Швейцарії.

"Я думаю, що на всіх треках ми просуваємося вперед. Той факт, що цей саміт зібрав разом таку велику кількість країн з Південної Америки, Африки, Азії. І ми бачимо, що ті, хто не тут, все рівно бачать, що відбувається, бачать цей імпульс, і що мирна формула України розбудовує мир довкола принципів Статуту ООН, це справді наближає нас", – прокоментував міністр.

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