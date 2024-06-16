Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що наразі Україна – на хорошому шляху до завершення війни.

Він додав, що не може знати, коли війна закінчиться, але знає, що зараз Україна робить важливі кроки до відновлення тривалого і справедливого миру. Справедливого і тривалого – ключові слова, наголосив він на полях саміту миру в Швейцарії.

"Я думаю, що на всіх треках ми просуваємося вперед. Той факт, що цей саміт зібрав разом таку велику кількість країн з Південної Америки, Африки, Азії. І ми бачимо, що ті, хто не тут, все рівно бачать, що відбувається, бачать цей імпульс, і що мирна формула України розбудовує мир довкола принципів Статуту ООН, це справді наближає нас", – прокоментував міністр.