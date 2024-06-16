Російська армія тричі атакувала Харківську область, є постраждалий

Російська армія масовано обстріляла Куп'янський район Харківської області.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського мінометного обстрілу зруйнований приватний будинок.
У с. Курилівка Куп'янського району через обстріл із РСЗВ пошкоджені три приватні будинки. Постраждав чоловік.
У Богуславці Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль.
На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб російських військ покращити становище у районах Вовчанська і Тихого.
На Куп'янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень зросла до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій у районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Маківки, Невського і Серебрянського лісу. 12 атак відбиті, три боєзіткнення тривають у районах Греківки та Невського. Ситуація перебуває під контролем українських захисників і захисниць.
Із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів Харківської області з 10 травня евакуювали 11 тисяч 856 людей.