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Російська армія тричі атакувала Харківську область, є постраждалий

Під обстрілами опинився Куп'янський район.

Російська армія тричі атакувала Харківську область, є постраждалий
Фото: Телеграм / Олег Синєгубов

Російська армія масовано обстріляла Куп'янський район Харківської області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського мінометного обстрілу зруйнований приватний будинок.

У с. Курилівка Куп'янського району через обстріл із РСЗВ пошкоджені три приватні будинки. Постраждав чоловік.

У Богуславці Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб російських військ покращити становище у районах Вовчанська і Тихого.

На Куп'янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень зросла до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій у районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Маківки, Невського і Серебрянського лісу. 12 атак відбиті, три боєзіткнення тривають у районах Греківки та Невського. Ситуація перебуває під контролем українських захисників і захисниць.

Із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів Харківської області з 10 травня евакуювали 11 тисяч 856 людей.

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