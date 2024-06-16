За добу окупанти вбили трьох жителів Донецької області, ще п’ятьох поранили

Російська армія за минулу добу, 15 червня, вбила трьох жителів Донецької області і ще п’ятеро отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 15 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини — в Улакли. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1999 цивільних в області, ще 5029 зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Окупанти обстріляли село Улакли Волноваського району на Донеччині. Вдарили по населеному пункту двічі, використовуючи реактивну систему залпового вогню із касетними боєприпасами.