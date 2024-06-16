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За добу окупанти вбили трьох жителів Донецької області, ще п’ятьох поранили

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1999 цивільних Донеччини.

За добу окупанти вбили трьох жителів Донецької області, ще п’ятьох поранили
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія за минулу добу, 15 червня, вбила трьох жителів Донецької області і ще п’ятеро отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 15 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини — в Улакли. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1999 цивільних в області, ще 5029 зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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