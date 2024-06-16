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За добу РФ втратила ще 1160 військових і майже 60 артсистем, — Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 526 310 військових.

За добу РФ втратила ще 1160 військових і майже 60 артсистем, — Генштаб
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1160 російських військових, 58 артисестем ворога і три ракети.

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 526310 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7956 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
  • артилерійських систем –  13913 (+58) од,
  • РСЗВ – 1104 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11159 (+11),
  • крилаті ракети  ‒ 2296 (+3),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2325 (+3)

Дані уточнюються.

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