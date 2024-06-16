За добу РФ втратила ще 1160 військових і майже 60 артсистем, — Генштаб

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1160 російських військових, 58 артисестем ворога і три ракети.
Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 526310 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7956 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од,
- артилерійських систем – 13913 (+58) од,
- РСЗВ – 1104 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2296 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2325 (+3)
Дані уточнюються.