За добу РФ втратила ще 1160 військових і майже 60 артсистем, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно склали:

Про це пише Генштаб.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1160 російських військових, 58 артисестем ворога і три ракети.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 526 310 військових.

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