На Львівщині затримали двох правоохоронців під час отримання хабаря за закриття кримінальної справи

У Червоноградському районі Львівської області під час отримання хабаря затримали двох правоохоронців, які за гроші обіцяли закрити кримінальне провадження, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, вони вимагали від місцевого мешканця 4 тисячі доларів за допомогу у закритті кримінального провадження, у якому фігурує його брат. Його з товаришем викрили на незаконній вирубці лісу. Під час досудового розслідування судом було накладено арешт на автомобіль брата та деревину.

Правоохоронці пообіцяли за гроші не лише закрити провадження, а й повернути арештоване майно.

ДБР затримало правоохоронців після того, як вони отримали всю обумовлену суму хабаря.

Їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 245 тис. грн застави.

Нагадаємо, у травні Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомив, що на Хмельниччині комунальники налагодили бізнес з нелегальної порубки дубів для подальшого збуту. Збитки склали понад мільйон гривень.