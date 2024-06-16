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На Львівщині затримали двох правоохоронців під час отримання хабаря за закриття кримінальної справи

Поліцейські вимагали гроші за закриття справи щодо незаконної порубки лісу.

На Львівщині затримали двох правоохоронців під час отримання хабаря за закриття кримінальної справи
Фото: ДБР

У Червоноградському районі Львівської області під час отримання хабаря затримали двох правоохоронців, які за гроші обіцяли закрити кримінальне провадження, повідомляє Державне бюро розслідувань. 

За даними ДБР, вони вимагали від місцевого мешканця 4 тисячі доларів за допомогу у закритті кримінального провадження, у якому фігурує його брат. Його з товаришем викрили на незаконній вирубці лісу. Під час досудового розслідування судом було накладено арешт на автомобіль брата та деревину.

Правоохоронці пообіцяли за гроші не лише закрити провадження, а й повернути арештоване майно.

ДБР затримало правоохоронців після того, як вони отримали всю обумовлену суму хабаря.

Їм повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 245 тис. грн застави.

Нагадаємо, у травні Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомив, що на Хмельниччині комунальники налагодили бізнес з нелегальної порубки дубів для подальшого збуту. Збитки склали понад мільйон гривень.

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