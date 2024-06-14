Слідство встановило, що підрядник мав облаштувати спецпокриття на спортивному майданчику, однак не зробив цього.

Повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника одного з управлінь КО “Київзеленбуд” за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та колишньому начальнику відділу інженерного супроводження та технічного нагляду КО “Київзеленбуд” за фактом пособництва у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, між КО “Київзеленбуд” та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір підряду на виконання капітального ремонту скверу на вул. Симиренка між будинками №5-В та №7-А Святошинському районі. У цьому сквері є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття, втім не зробили цього.

У подальшому, на той час заступник начальника управління з капітальних вкладень, достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, підписав акти виконаних робіт.

У свою чергу начальник відділу інженерного супроводження засвідчив достовірність та повноту виконаних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти за невиконані роботи.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму понад 1 млн 300 тис. гривень.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що “Київзеленбуд” планує знову реконструювати парк “Наталка” – на 20 млн гривень. Реконструкція території парку ведеться з 2017 року. На це уже було витрачено зі столичного бюджету понад 110 млн грн.