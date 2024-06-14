Танки Leopard, БМП Marder, IRIS-T та HIMARS: Німеччина передала черговий пакет допомоги Україні

Німеччина передала черговий великий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли реактивні системи HIMARS, засоби для ППО, танки, повідомляє Укрінформ із посиланням на дані німецького уряду.

Зокрема, до України доставлено:

три реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 БМП Marder;

10 танків Leopard 1 A5;

боєприпаси для Marder і Leopard 1 A5;

одна батарея ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM;

дві пускові установки IRIS-T SLS;

21 тисяча снарядів 155-мм калібру;

чотири антидронові глушилки;

два мостоукладачі Beaver;

дві гусеничні інженерні машини 2A1 Dachs із запчастинами;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири броньовані машини розмінування Wisent 1;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

три комплекти бортових систем протиракетного захисту для гелікоптерів AMPS;

прилади нічного бачення;

IT-обладнання;

автоцистерни Zetros;

сотня штурмових гвинтівок MK 556;

85 снайперських гвинтівок HLR 338 із 180 тисяч патронами;

сотня гвинтівок CR 308;

чотири мільйони патронів до вогнепальної зброї;

рятувальні човни.

Зазначається, що загалом уряд ФРН передав або зобов’язався передати у майбутньому військової допомоги Україні на суму приблизно 28 мільярдів євро.