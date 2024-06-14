Гумрозмінування: у травні сапери очистили та повернули аграріям майже 30 тисяч га сільгоспземель

Загалом з початку року обстежено понад 146 тис. га земель сільгосппризначення.

В травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили майже 31 тисячу гектарів земель сільгосппризначення. Усього з початку року демінери обстежили більш як 146 тисяч гектарів сільгоспземель, повернули в господарську експлуатацію – понад 137,8 тис. га. Про це повідомляє Мінекономіки.

“Спільні зусилля України та наших міжнародних партнерів з посилення спроможностей операторів дають результати. Обстеження та очищення земель цього року прискорилось, якщо порівнювати з минулим. Добрий приклад якісно налагоджених процесів демонструє Херсонська обласна військова адміністрація, яка побудувала ефективну координацію всіх операторів, що працюють в області. Завдяки цьому там за травень вдалося повернути в експлуатацію земель, площа яких удвічі перевищує площу самого міста”, – поділився підсумками травня заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Усього в травні повернули в експлуатацію аграріям 29,8 тис. га земель сільгосппризначення. Серед них, зокрема, в Херсонській області – 26,9 тис. га.

Також в травні уряд дав старт програмі компенсацій сільгоспвиробникам, які купуватимуть послуги з розмінування своїх земель. Це важливий крок до створення прозорого ринку послуг розмінування та пришвидшення очищення території України.

Також Міністерство економіки разом з Київською школою економіки запустили проєкт “Безпечне поле”: до участі запрошуються винахідники та розробники, які запропонують недорогі ефективні автоматичні косарки. Такі механізми значно полегшать роботу саперів.

Минулого місяця міністр економіки повідомила, що країна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності. Зі свого боку Канада візьме участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності за участю жінок.