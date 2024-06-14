Дозволили використання тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

В Україні змінюється процедура огляду водіїв на стан наркотичного сп'яніння.

Як повідомили в МВС, зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.

Кабмін вніс відповідні зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

"Важливо, що реалізація даного акту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів України", – наголосили у міністерстві.