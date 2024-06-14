З початку вторгнення Росії Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 зразків боєприпасів. Майже половину з них – від початку 2024 року.

Міноборони допустило до експлуатації понад 100 нових зразків боєприпасів, повідомляє пресслужба відомства.

З початку вторгнення РФ Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 зразків боєприпасів. Майже половину з них – від початку 2024 року.

Це боєприпаси до стрілецької зброї, мінометні міни, артилерійські снаряди, а також близько 60 зразків для БПАК. Усі вони розроблені вітчизняними підприємствами.

Кодифікація дозволяє закуповувати ці зразки за кошти державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.