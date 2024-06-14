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На Хмельниччині ліквідовують пожежу на об’єкті інфраструктури, що виникла через атаку Росії

Над областю ППО знищила 11 ворожих цілей.

На Хмельниччині ліквідовують пожежу на об’єкті інфраструктури, що виникла через атаку Росії
Старокостянтинівська громада, фото ілюстративне
Фото: Хмельницька ОВА

В ніч на 14 червня над Хмельниччиною сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Триває ліквідація наслідків атаки. 

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні впродовж ночі ворог знову завдав масованого комбінованого удару по Україні. В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей", – зазначив він.

Також додав, що внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури. 

Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило.

Російська армія в ніч на 14 червня атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом окупанти застосували 31 засіб повітряного нападу. Захисникам вдалося збити 24 повітряні цілі. 

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