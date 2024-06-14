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На Тернопільщині в лісі знайшли 21 артснаряд часів Другої світової війни

Снаряди знайшли під час соціального розмінування.

На Тернопільщині в лісі знайшли 21 артснаряд часів Другої світової війни
Фото: ДСНС

Сапери ДСНС вилучили 21 артилерійський снаряд часів Другої світової війни на Тернопільщині, повідомляє пресслужба відомства.  

Вчора під час суцільного розмінування території в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Чортківського району виявлено та вилучено 21 артилерійський снаряд калібру 105 мм часів Другої світової війни. 

ДСНС зазначає, що навіть боєприпаси, що знаходяться у землі десятки років, можуть нести в собі небезпеку. Тож, якщо ви натрапили на підозрілий чи вибухонебезпечний предмет: “Не підходьте! Не чіпайте! Телефонуйте 101!”.

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