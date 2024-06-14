Через авіаудар ворога на Харківщині горіли будинки і автомобіль

Окупанти вдарили по житлових секторах двох населених пунктів області.

В ніч на 14 червня російська армія завдала авіауарів по прифронтових населених пунктах Харківщини.

Про це інформують у ДСНС.

Відбулися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району.

"За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль, загальною площею біля 200 кв.м", – зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС Наслідки авіаудару по Харківщині

Фото: ДСНС Наслідки авіаудару по Харківщині

До ліквідації наслідків ворожого удару залучали рятувальників і медиків ДСНС. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

На Харківському напрямку окупанти продовжують наступ, за добу там було вісім зіткнень.