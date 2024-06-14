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Через авіаудар ворога на Харківщині горіли будинки і автомобіль

Окупанти вдарили по житлових секторах двох населених пунктів області.

Через авіаудар ворога на Харківщині горіли будинки і автомобіль
Наслідки авіаудару по Харківщині
Фото: ДСНС

В ніч на 14 червня російська армія завдала авіауарів по прифронтових населених пунктах Харківщини.

Про це інформують у ДСНС. 

Відбулися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району.

"За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль, загальною площею біля 200 кв.м", – зазначили у ДСНС. 

Наслідки авіаудару по Харківщині
Фото: ДСНС
Наслідки авіаудару по Харківщині
Наслідки авіаудару по Харківщині
Фото: ДСНС
Наслідки авіаудару по Харківщині

 До ліквідації наслідків ворожого удару залучали рятувальників і медиків ДСНС. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

На Харківському напрямку окупанти продовжують наступ, за добу там було вісім зіткнень.

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