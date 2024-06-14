Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 та Ту-22

Командування Повітряних Сил на сторінці у Telegram повідомило про значну активність російської стратегічної авіації.

В районі Тамбова о 23:30 зафіксовано виліт 4 літаків Ту-22 М3, які рухаються південно-східним курсом. Ці борти здатні пускати ракети X-22 та X-32.

З Оленегорська вилетіли 5 літаків Ту-95 МС, які споряджені ракетами X-101. Вони тримають курс в бік Саратовської області та Каспійського регіону, звідки зазвичай здійснюють пуски.