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Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 та Ту-22

Борти стратегічної авіації можуть готуватися атакувати Україну крилатими ракетами.

Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95 та Ту-22
Ту-22 М3
Фото: Генштаб ЗСУ

Командування Повітряних Сил на сторінці у Telegram повідомило про значну активність російської стратегічної авіації.

В районі Тамбова о 23:30 зафіксовано виліт 4 літаків Ту-22 М3, які рухаються південно-східним курсом. Ці борти здатні пускати ракети X-22 та X-32.

З Оленегорська вилетіли 5 літаків Ту-95 МС, які споряджені ракетами X-101. Вони тримають курс в бік Саратовської області та Каспійського регіону, звідки зазвичай здійснюють пуски.

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