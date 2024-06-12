У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів
Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
"Схеми" викрили розкішні придбання дівчини заступника генпрокурора
"Схеми" викрили розкішні придбання дівчини заступника генпрокурора
Загинула військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева
Загинула військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева
​Макрон грається з долею Франції: пан або пропав
​Макрон грається з долею Франції: пан або пропав
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

Усі цілі, які ворог спрямував на Київ під час нічної атаки, було збито

У столиці не зафіксовано руйнувань чи постраждалих.

Усі цілі, які ворог спрямував на Київ під час нічної атаки, було збито
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram заявила про 100-відсотково успішну роботу сил протиповітряної оборони під час нічної комбінованої атаки ворога.

Росіяни використали для обстрілу столиці крилаті ракети Х-101, випущені з бортів стратегічної авіації, ударні безпілотники типу "Шахед" та, за попередньою інформацією, балістику. Усі засоби ураження заходили на Київ практично одночасно. 

Попри це, усі вони були знищені. Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. 

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що ця атака свідчить про те, що росіяни не відмовилися від ракетного терору Києва і шукають нові комбінації для пробиття ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies