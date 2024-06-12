Усі цілі, які ворог спрямував на Київ під час нічної атаки, було збито

У столиці не зафіксовано руйнувань чи постраждалих.

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram заявила про 100-відсотково успішну роботу сил протиповітряної оборони під час нічної комбінованої атаки ворога.

Росіяни використали для обстрілу столиці крилаті ракети Х-101, випущені з бортів стратегічної авіації, ударні безпілотники типу "Шахед" та, за попередньою інформацією, балістику. Усі засоби ураження заходили на Київ практично одночасно.

Попри це, усі вони були знищені. Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що ця атака свідчить про те, що росіяни не відмовилися від ракетного терору Києва і шукають нові комбінації для пробиття ППО.