У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів
Шольц анонсував поставку третьої системи Patriot, систем IRIS-T, ракет і боєприпасів
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
"Схеми" викрили розкішні придбання дівчини заступника генпрокурора
"Схеми" викрили розкішні придбання дівчини заступника генпрокурора
Загинула військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева
Загинула військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева
​Макрон грається з долею Франції: пан або пропав
​Макрон грається з долею Франції: пан або пропав
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

New York Times: Байден погодив передачу Україні ще одного Patriot

Система ППО може стати на захист нашого неба за лічені дні, бо нині перебуває в Польщі.

New York Times: Байден погодив передачу Україні ще одного Patriot
Фото: EPA/UPG

Видання The New York Times стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена погодила надання Україні другої системи протиповітряної оборони Patriot.

Рішення було ухвалене після низки обговорень та зустрічей щодо того, як задовольнити запит нашої країни на захист її неба, не зменшивши боєздатність американських військ.

Зрештою було вирішено, що до України вирушить система Patriot, яка нині перебуває в Польщі і забезпечує там захист для ротаційних американських військових. Ці армійці повернуться додому. 

Чиновники у Вашингтоні переконані, що комплекс може бути розгорнутий в Україні буквально за лічені дні. 

В адміністрації Байдена сподіваються, що цей крок підштовхне інші країни, які мають у своєму розпорядженні Patriot "піти на ризик, зменшивши свій захист, адже українці потребують його більше".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies