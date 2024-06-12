Вашингтон готовий до співпраці "з будь-яким урядом Франції"

У Білому домі готові до будь-якого результату дострокових парламентських виборів у Франції. Речник адміністрації президента США Джон Кірбі заявив, що Джо Байден буде співпрацювати "з будь-яким урядом".

Як пише Reuters, у Вашингтоні Францію назвали "найдавнішим союзником Сполучених Штатів". Американці мають намір "як і завжди, працювати з тими представиками французького народу, яких він сам вирішить обрати".

Президент Франції Емманюель Макрон ухвалив рішення розпустити парламент після того, як його партія зазнала поразки від ультраправого "Національного об'єднання" на виборах до Європарламенту.

Політична сила Марін Ле Пен має великі шанси здобути більшість у новому скликанні Національних зборів, що може ускладнити дипломатичні відносини Франції з демократичними партнерами.