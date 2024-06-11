США нададуть Україні 824 млн на підтримку енергетики

США наразі опрацьовують разом з Україною виділення 7,8 мільярда доларів бюджетної підтримки, а також 1,5 мільярда доларів для економічного відновлення України

Сполучені Штати нададуть Україні 824 мільйони доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.

Про це сьогодні у Берліні під час конференції з відновлення України заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише "Укрінформ".

"З урахуванням ситуації у сфері енергетики, яка дійсно є дуже важкою, я оголошую тут, що Сполучені Штати надають 824 мільйони доларів для підтримки української енергетичної інфраструктури", – сказала представниця американського уряду.

За її словами, Штати розуміють, наскільки серйозною є ситуація в Україні, та "разом із союзниками та друзями в Європі наполегливо працюють для прискорення військової, економічної та енергетичної підтримки України".

США наразі опрацьовують разом з Україною виділення 7,8 мільярда доларів бюджетної підтримки, а також 1,5 мільярда доларів для економічного відновлення України точно там, де українці потребують цього найбільше.

Сполучені Штати також запроваджують нову систему страхування "воєнних" ризиків для розширення інвестицій в Україну, зокрема, для підтримки малих та середніх підприємств та у професійне навчання, в якому дуже зацікавлений саме приватний сектор.

Вона зауважила, що США, разом із Україною, партнерами по ЄС та Великою Британією, працюють над розробкою "передпроєктних" правових рамок, щоб значні міжнародні гроші, які надходять в Україну, спрямовуватися на конкретні проєкти, які є ефективними та гідними банківської підтримки.