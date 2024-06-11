Блінкен заявив, що Нетаньягу підтримує план припинення вогню у Смузі Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі в Єрусалимі підтвердив, що підтримує пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази, пише Bloomberg.

“Минулої ночі я зустрівся з прем’єр-міністром Нетаньягу, і він підтвердив свою відданість цій пропозиції”, ‒ сказав Блінкен сьогодні журналістам.

Цей візит на Близький Схід став для Блінкена восьмим після початку війни Ізраїлю та ХАМАС торік у жовтні.

Блінкен сказав, що відповідь терористів ХАМАСу на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка підтримує припинення вогню, є “обнадійливим знаком”. Однак він підкреслив, що справді важливим є остаточне рішення щодо плану керівництва бойового угруповання.

31 травня Байден виклав триетапний мирний план, який, за його словами, підтримав Ізраїль. Однак невідомо, чи Єрусалим схвалив всі частини пропозиції. Ізраїль та ХАМАС протягом кількох місяців намагалися узгодити умови, які могли б призвести до припинення війни.