Блінкен заявив, що Нетаньягу підтримує план припинення вогню у Смузі Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час зустрічі в Єрусалимі підтвердив, що підтримує пропозицію про припинення вогню у Смузі Гази, пише Bloomberg.
“Минулої ночі я зустрівся з прем’єр-міністром Нетаньягу, і він підтвердив свою відданість цій пропозиції”, ‒ сказав Блінкен сьогодні журналістам.
Цей візит на Близький Схід став для Блінкена восьмим після початку війни Ізраїлю та ХАМАС торік у жовтні.
Блінкен сказав, що відповідь терористів ХАМАСу на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка підтримує припинення вогню, є “обнадійливим знаком”. Однак він підкреслив, що справді важливим є остаточне рішення щодо плану керівництва бойового угруповання.
31 травня Байден виклав триетапний мирний план, який, за його словами, підтримав Ізраїль. Однак невідомо, чи Єрусалим схвалив всі частини пропозиції. Ізраїль та ХАМАС протягом кількох місяців намагалися узгодити умови, які могли б призвести до припинення війни.
- Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй вчора проголосувала за оприлюднену президентом Байденом пропозицію щодо урегулювання війни в анклаві та встановлення режиму припинення вогню. Раніше угоду підтримала “Група семи” (G7).
- Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручників обміняють на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
- Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
- Наприкінці травня тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю Цахі Ханегбі заявляв, що війна триватиме щонайменше до кінця 2024.