Французькі ліві партії вирішили висунути спільних кандидатів на дострокових виборах

Опозиційні ліві партії Франції вирішили співпрацювати та висунути спільних кандидатів на позачергових парламентських виборах у червні, щоб кинути виклик уряду та ультраправому руху Марін Ле Пен.
Про це пише Reuters.
Соціалісти країни, зелені, комуністи та радикальніша партія France Unbowed у релізі закликали до спільної платформи, щоб “представити альтернативу президенту Еммануелю Макрону та боротися проти расистського проєкту ультраправих”.
Партії заявили, що підтримуватимуть спільного кандидата в кожному виборчому окрузі з першого туру голосування 30 червня.
Блок працював разом під час попередньої парламентської кампанії в 2022 році, перш ніж боротьба за лідерство та розбіжності в політиці, зокрема щодо війни у Смузі Газі, призвели до розбіжностей у їхньому альянсі.
- Після масштабної поразки його партії “Відродження” на недільних виборах до Європейського парламенту Макрон оголосив про дострокові вибори та розпустив Національну асамблею. Два тури відбудуться 30 червня і 7 липня.
- Європейська народна партія (ЄНП), за попередніми даними, лідирує на виборах до Європарламенту. Ця ж політична сила мала більшість за нинішнього складу законодавчого органу. ЄНП матиме 184 місця зі 720. На другому місці з 139 депутатами може опинитися Прогресивний альянс соціалістів і демократів S&D.
- Третє місце поки що посідає центристська "Оновити Європу", за нею слідують два крайньоправі угруповання: Європейські консерватори та реформісти з 72 депутатами та "Ідентичність і демократія" з 58. Таким чином ультраправі матимуть успіх, зокрема завдяки результатам у Франції та Німеччині.