Французькі ліві партії вирішили висунути спільних кандидатів на дострокових виборах

Соціалісти країни, зелені, комуністи та радикальніша партія France Unbowed закликали до спільної платформи.

Опозиційні ліві партії Франції вирішили співпрацювати та висунути спільних кандидатів на позачергових парламентських виборах у червні, щоб кинути виклик уряду та ультраправому руху Марін Ле Пен.

Про це пише Reuters.

Соціалісти країни, зелені, комуністи та радикальніша партія France Unbowed у релізі закликали до спільної платформи, щоб “представити альтернативу президенту Еммануелю Макрону та боротися проти расистського проєкту ультраправих”.

Партії заявили, що підтримуватимуть спільного кандидата в кожному виборчому окрузі з першого туру голосування 30 червня.

Блок працював разом під час попередньої парламентської кампанії в 2022 році, перш ніж боротьба за лідерство та розбіжності в політиці, зокрема щодо війни у Смузі Газі, призвели до розбіжностей у їхньому альянсі.