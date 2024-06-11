Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
Вибори до Європарламенту: екзит-поли свідчать про лідирування "правих"
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
На Харківському напрямку загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Стає все жаркіше: як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
ZN.UA: Мустафи Найєма не буде на форумі відновлення у Німеччині через "внутрішньополітичні суперечки"
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
У Закарпатській області вантажівка прорвала кордон: угорці затримали 32 українців
ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
ППО ворога не перехопила жодну ракету: Сили оборони України уразили зенітні ракетні комплекси в Криму
ГоловнаСвіт

Французькі ліві партії вирішили висунути спільних кандидатів на дострокових виборах

Соціалісти країни, зелені, комуністи та радикальніша партія France Unbowed закликали до спільної платформи.

Французькі ліві партії вирішили висунути спільних кандидатів на дострокових виборах
Фото: EPA/UPG

Опозиційні ліві партії Франції вирішили співпрацювати та висунути спільних кандидатів на позачергових парламентських виборах у червні, щоб кинути виклик уряду та ультраправому руху Марін Ле Пен.

Про це пише Reuters.

Соціалісти країни, зелені, комуністи та радикальніша партія France Unbowed у релізі закликали до спільної платформи, щоб “представити альтернативу президенту Еммануелю Макрону та боротися проти расистського проєкту ультраправих”.

Партії заявили, що підтримуватимуть спільного кандидата в кожному виборчому окрузі з першого туру голосування 30 червня.

Блок працював разом під час попередньої парламентської кампанії в 2022 році, перш ніж боротьба за лідерство та розбіжності в політиці, зокрема щодо війни у Смузі Газі, призвели до розбіжностей у їхньому альянсі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

  • Після масштабної поразки його партії “Відродження” на недільних виборах до Європейського парламенту Макрон оголосив про дострокові вибори та розпустив Національну асамблею. Два тури відбудуться 30 червня і 7 липня.
  • Європейська народна партія (ЄНП), за попередніми даними, лідирує на виборах до Європарламенту. Ця ж політична сила мала більшість за нинішнього складу законодавчого органу. ЄНП матиме 184 місця зі 720. На другому місці з 139 депутатами може опинитися Прогресивний альянс соціалістів і демократів S&D.
  • Третє місце поки що посідає центристська "Оновити Європу", за нею слідують два крайньоправі угруповання: Європейські консерватори та реформісти з 72 депутатами та "Ідентичність і демократія" з 58. Таким чином ультраправі матимуть успіх, зокрема завдяки результатам у Франції та Німеччині.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies