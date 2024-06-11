У Торонто вогонь зруйнував унікальні твори мистецтва у церкві

Причина пожежі в унікальній архітектурній пам'ятці поки не з'ясована.

У канадському Торонто внаслідок пожежі зруйновано унікальну архітектурну пам'ятку - англіканську церкву святої Анни, яка є єдиним в країні прикладом візантійського стилю.

Як пише The Guardian, величезною втратою для міста стали знищені полум'ям твори живопису, які належать відомій канадській "Групі семи" - об'єднанню художників, що творили на початку минулого століття. Церква святої Анни була єдиною культовою спорудою, де зберігалися ікони митців.

Останніми роками роботи "Групи семи" встановлювали рекорди на аукціонах. Через пожежу втрачено три їхніх шедеври, а загалом культурознавці говорять про 18 унікальних творів, які стали жертвами вогню.

За словами заступника начальника пожежної служби Торонто, причину займання називати поки надто рано. Версія про зумисний підпал наразі виглядає малоймовірною.