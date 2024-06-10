Посла Словенії викликали на розмову до МЗС Ізраїлю (ілюстративне фото)

МЗС Ізраїлю викликало посла Словенії Андрею Пуркарт Мартінес у зв'язку із нещодавнім визнанням держави Палестина парламентом Словенії.

Про це повідомила пресслужба МЗС Ізраїлю.

Генеральний директор ізраїльського МЗС Яків Бліцштейн "оголосив демарш" послу Словенії через "викривлене рішення її уряду визнати палестинську державу, що суперечить політиці ЄС та позиції більшості країн-однодумців".

Крім того, у МЗС Ізраїлю наголосили, що цей крок заохочує терористичну організацію ХАМАС і ускладнює прогрес щодо звільнення заручників.

Яків Бліцштейн зауважив, що таке визнання можна сприймати як винагороду за тероризм.