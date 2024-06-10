США відновили постачання повітряної гуманітарної допомоги в Смузі Гази

У неділю, 10 червня, американські військові відновили постачання гуманітарної допомоги з повітря в Сектор Гази після її призупинення на декілька днів через операції Ізраїлю, пише видання CNN з посиланням на Центральне командування США.
Зокрема, американський вантажний літак скинув понад 10 тисяч кілограмів їжі, забезпечивши життєво необхідну гуманітарну допомогу у північній частині Смуги Гази.
"На сьогодні США скинули з повітря понад 1 млн кг гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні.
Гуманітарна допомога з повітря є частиною постійних зусиль США, тому постачання триватимуть.
- Раніше США анонсували будівництво плавучого пірса поблизу узбережжя Гази, який дозволить швидко доставляти гуманітарну допомогу.