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США відновили постачання повітряної гуманітарної допомоги в Смузі Гази

Вантажний гуманітарний літак США скинув понад 10 000 кг їжі.

США відновили постачання повітряної гуманітарної допомоги в Смузі Гази
Дівчина з Кораном на місці зруйнованої мечеті, Дейр-ель-Балах, південна частина смуги Гази, 2 березня 2024
Фото: EPA/UPG

У неділю, 10 червня, американські військові відновили постачання гуманітарної допомоги з повітря в Сектор Гази після її призупинення на декілька днів через операції Ізраїлю, пише видання CNN з посиланням на Центральне командування США.

Зокрема, американський вантажний літак скинув понад 10 тисяч кілограмів їжі, забезпечивши життєво необхідну гуманітарну допомогу у північній частині Смуги Гази.

"На сьогодні США скинули з повітря понад 1 млн кг гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні. 

Гуманітарна допомога з повітря є частиною постійних зусиль США, тому постачання триватимуть.

  • Раніше США анонсували будівництво плавучого пірса поблизу узбережжя Гази, який дозволить швидко доставляти гуманітарну допомогу.
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