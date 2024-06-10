США відновили постачання повітряної гуманітарної допомоги в Смузі Гази

Дівчина з Кораном на місці зруйнованої мечеті, Дейр-ель-Балах, південна частина смуги Гази, 2 березня 2024

У неділю, 10 червня, американські військові відновили постачання гуманітарної допомоги з повітря в Сектор Гази після її призупинення на декілька днів через операції Ізраїлю, пише видання CNN з посиланням на Центральне командування США.

Зокрема, американський вантажний літак скинув понад 10 тисяч кілограмів їжі, забезпечивши життєво необхідну гуманітарну допомогу у північній частині Смуги Гази.

"На сьогодні США скинули з повітря понад 1 млн кг гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Гуманітарна допомога з повітря є частиною постійних зусиль США, тому постачання триватимуть.