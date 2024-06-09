Радник Байдена: Імпульс російської операції на Харківщині зупинився

Попри це Харків усе ще перебуває під загрозою.

Імпульс операції російських окупаційних військ на Харківщині зупинився.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з CBS News, передає "Європейська правда".

За словами Саллівана, що Харків усе ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу за останні дні в цьому регіоні.

Також радник Байдена, коментуючи дозвіл США бити американською зброєю по російській території, сказав, надати такий дозвіл з боку президента США було "здоровим глуздом".

"Не було сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою. І одна річ, яку я зазначу – це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився", – прокоментував Салліван.

Він підкреслив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту і відсічі агресивним російським військам".