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Радник Байдена: Імпульс російської операції на Харківщині зупинився

Попри це Харків усе ще перебуває під загрозою.

Радник Байдена: Імпульс російської операції на Харківщині зупинився
Джейк Салліван
Фото: ОПУ

Імпульс операції російських окупаційних військ на Харківщині зупинився.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у розмові з CBS News, передає "Європейська правда".

За словами Саллівана, що Харків усе ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти суттєвого прогресу за останні дні в цьому регіоні.

Також радник Байдена, коментуючи дозвіл США бити американською зброєю по російській території, сказав, надати такий дозвіл з боку президента США було "здоровим глуздом".

"Не було сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці виконали цей дозвіл на полі бою. І одна річ, яку я зазначу – це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився", – прокоментував Салліван.

Він підкреслив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту і відсічі агресивним російським військам".

  • Нещодавно видання Politico повідомило, що Джо Байден таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю. Йдеться про удари по території РФ лише на кордоні з Харківською областю.
  • Опісля речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив виданню The Guardian інформацію про такий дозвіл.
  • Згодом Байден заявив, що Вашингтон не давав Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів України вглиб російської території. Йдеться про "удари на 200 миль углиб Росії". Також Києві заборонено бити по Москві та Кремлю.
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