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Генштаб ЗСУ: росіяни збільшили кількість атак на Харківському напрямку

Бої тривають у районі Глибокого.

Генштаб ЗСУ: росіяни збільшили кількість атак на Харківському напрямку
Українська армія

Станом на 16.00 9 червня кількість боєзіткнень на фронті зросла до 55.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох за сьогодні. Бої тривають у районі Глибокого.

На Покровському наразі тривають шість боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського. Кількість штурмових дій окупантів зросла до 22.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку сягнули 122 особи вбитими та пораненими. Знищили одну БМП, артсистему й автомобіль. Пошкодили танк противника.

Триває бій у районі Красногорівки на Курахівському напрямку. На цей час тут відбулося уже шість боєзіткнень від початку доби.

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