Російська армія намагається просунутися в районі Серебрянського лісу. Сили оборони тримають позиції, — Генштаб

На Куп'янському напрямку тривають бої в районі Невського та Піщаного. Кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 51.

Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку. Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 51. Складна ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках, ідеться у зведенні Генштабу.

Російські загарбники з території рф завдали мінометні обстріли наших позицій у Чернігівській та Сумські областях, зокрема в районах Попівки з напрямку В'язового Білгородської обл., Вільчиків з напрямку Балишовки Брянської обл., Хрінівки з напрямку Климового Брянської обл. та Новодмитрівки з напрямку Теребреного Бєлгородської обл.

На Харківському напрямку триває боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на напрямку за сьогодні. Російські окупанти застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян – сім, з них – дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень.

Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське – райони в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.