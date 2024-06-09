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Внаслідок російських обстрілів Харківщини поранені двоє цивільних

У селищі Дворічна Купʼянського району поранено жінку.

Внаслідок російських обстрілів Харківщини поранені двоє цивільних
Фото: Телеграм / Олег Синєгубов

Російська армія вдарила із РСЗВ "Ураган" по селищу Борова на Харківщині. Там поранень зазнав чоловік. Унаслідок артилерійського обстрілу селища Дворічна на Куп'янщині постраждала жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 червня приблизно о 00:25 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння. Отримав поранення 82-річний чоловік. Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Ураган".

Ввечері 8 червня ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна Купʼянського району. З множинними пораненнями до лікарні госпіталізовано 55-річну жінку.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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