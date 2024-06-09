Російські військові вдарили по населених пунктах Луганщини РСЗВ та некерованими ракетами

Також ворог здійснив штурми позицій українських військових поблизу Андріївки, Греківки, Макіївки та Невського.

Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках

Російські військові атакували з реактивних систем залпового вогню Невське та Куземівку Луганської області.

Про це розповів голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Невське, Стельмахівку та Куземівку окупанти обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії. По Невському та Куземівці вони вдарили з реактивних систем залпового вогню. По Новоєгорівці – некерованими авіаційними ракетами", – розповідає Лисогор.

За його словами, "загарбники штурмували позиції українських військових поблизу Андріївки, Греківки, Макіївки та Невського".

На Куп’янському напрямку упродовж доби ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс противника.