ГУР вперше уразило новітній Су-57 на території Росії

Винищувач Су-57 ― найсучасніший винищувач Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

ГУР вперше в історії уразили багатоцільовий винищувач РФ Су-57 на території аеродрому “Ахтубінск” в Астраханській області.

Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України з посиланням на супутникові знімки стоянки літака на аеродромі.

"8 червня 2024 року на території аеродрому “Ахтубінск” в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57", — ідеться у повідомленні.

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Росії, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії, зазначають у розвідці.