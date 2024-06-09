Через російську агресію на Херсонщині загинула людина, ще четверо зазнали поранень

Під російськими обстрілами опинилися 17 населених пунктів.

LB.ua в Google News

Російська армія продовжує терор Херсонської області. Цієї доби під обстрілами опинилися 17 населених пунктів, загинула людина.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 13 приватних будинків. Також було зафіксоване влучання в автомобілі", — зазначає Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Гаврилівка, Берислав, Зміївка, Томина Балка, Білозерка, Бургунка, Республіканець, Дудчани, Антонівка, Токарівка, Велетенське, Михайлівка, Іванівка, Чайкине, Садове та місто Херсон.