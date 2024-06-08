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На фронті за добу відбулося 76 бойових зіткнень, – Генштаб

Підрозділами української авіації та ракетних військ і артилерії сьогодні завдано уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів.

На фронті за добу відбулося 76 бойових зіткнень, – Генштаб
Фото: 93 ОМБР Холодний Яр

Станом на 22:00 відбулося 76 бойових зіткнень, повідомляє Гештаб ЗСУ. 

Протягом поточної доби російські загарбники завдали по території України 44 авіаційних удари із використанням 52 КАБів, задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Наші воїни продовжують давати відсіч наступальним діям російських окупантів.

На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена - продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки. 

За сьогодні на напрямку ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс.

На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат наших позицій не допущено. 

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас, ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій. 

На Покровському напрямку наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще сім атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські оборонці завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Так, підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії сьогодні завдано уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів.

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