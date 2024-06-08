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На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на машину швидкої допомоги

У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала.

На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на машину швидкої допомоги
Фото: Wikimapia

Російські війська атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині. Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Прокудін. 

В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.

У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце.

Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього - вибухова травма та поранння ноги. Медики дообстежують потерпілого.

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