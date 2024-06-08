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Завтра в Україні до +28, місцями грози

У Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Завтра в Україні до +28, місцями грози

Завтра, 9 червня синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність, йдеться повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на півдні та південному сході вночі 16-21°, вдень 27-32°.

У Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

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