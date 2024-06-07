Гідрометцентр розповів про погоду в Україні на вихідні

Удень майже в усіх областях пройдуть короткочасні дощі.

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди в Україна на 8-9 червня.

За даними синоптиків, найближчої ночі місцями на правобережжі, завтра вдень в Україні, крім крайнього сходу та Криму, пройдуть короткочасні дощі, грози. Удень в центральних та більшості південних областей очікують подекуди град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 13-19°, вдень 22-27°, на півдні та сході країни до 31°.

У наступні дві доби у західних, північних та центральних областях - короткочасні дощі, грози, вдень 10 червня у Карпатському регіоні місцями значні дощі. Температура вночі становитиме 11-18°, вдень 9 червня 23-28°, а 10 червня - 26-32°; на решті території переважно без опадів, температура вночі 17-22°, вдень 28-34°.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.