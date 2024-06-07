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Пожежу після удару по Київській області загасили через 12 годин (оновлено)

В області працювала протиповітряна оборона.

Пожежу після удару по Київській області загасили через 12 годин (оновлено)
фото ілюстративне
Фото: Офіс генерального прокурора в Київській області

Керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що впродовж чотирьох годин повітряної тривоги ворог атакував регіон ударними безпілотниками та крилатими ракетами.

В області працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок обстрілу на одному з промислових об'єктів сталася пожежа.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Оперативні служби станом на 6 ранку працюють над ліквідацією займання.

Станом на 17 годину вогонь загасили, повідомили в ДСНС. Ліквідація пожежі зайняла пів доби.

"О 17:00 ліквідовано пожежу, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки. На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки", – йдеться у повідомленні.

Росія уночі атакувала Київську область
Фото: ДСНС України в Telegram
Росія уночі атакувала Київську область

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