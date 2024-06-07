Пожежу після удару по Київській області загасили через 12 годин (оновлено)

Керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що впродовж чотирьох годин повітряної тривоги ворог атакував регіон ударними безпілотниками та крилатими ракетами.

В області працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок обстрілу на одному з промислових об'єктів сталася пожежа.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Оперативні служби станом на 6 ранку працюють над ліквідацією займання.

Станом на 17 годину вогонь загасили, повідомили в ДСНС. Ліквідація пожежі зайняла пів доби.

"О 17:00 ліквідовано пожежу, що виникла сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки. На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки", – йдеться у повідомленні.