Шмигаль анонсував пільгові кредити на купівлю енергообладнання і розширення газової генерації

Також у перспективі - законопроєкт про відміну мита і ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував зміни в енергосекторі.

На засіданні уряду 7 червня Шмигаль сказав, що Кабмін робить ставку на децентралізовану енергосистему. Уряд готує із Радою законопроєкт про те, щоб зняти мито і ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також прибрати всі митні формальності.

Ще одне нововведення - підготовка програми пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Треті пункт- розширення газової генерації.

"Мова йде про газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки, а також про модульні котельні. Й одночасно нарощуємо видобуток газу. За 5 місяців цього року «Нафтогаз» запустив 36 нових свердловин і збільшив видобуток на 10%", - сказав глава уряду.

Крім того, Шмигаль заявив, що спрощують усі процедури підключення до мереж та процедури приєднання, для цього є відповідне рішення.