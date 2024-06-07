​Кабмін наразі не обговорює підвищення податків, - Шмигаль

Водночас прем'єр підтвердив, що уряд звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.

Кабінет міністрів наразі не обговорює питання підвищення податків.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків", – сказав він, коли ексспікер парламенту Дмитро Разумков нагадав йому про обіцянку не підвищувати податки після їх відновлення до довоєнного рівня.

Водночас Шмигаль підтвердив, що уряд звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.

Прем'єр нагадав, що Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

"Цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівель зброї та відповідної військової техніки. Тому цього року ми звертатимемося до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки і оборони... Але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, відповідні потреби будуть представлені додатково", - сказав Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко, який виступав перед ним, на запитання про законопроєкти, що можуть забезпечити джерела доходів, подякував Раді за розпочатий розгляд законопроєктів щодо підвищення акцизних податків на пальне і тютюн.

"Я сподіваюся, що ви ухвалите мудре рішення, яке дасть змогу наповнити державний бюджет за рахунок відповідних податків", - сказав він, нагадавши, що ухвалення цього закону може принести 16 млрд грн іще цього року.

За словами Марченка, його результатом може стати несуттєве зростання цін "на гривню-дві" на деякі продукти, що за інфляції в 3,2% незначно вплине на її рівень.

"Якщо в нас будуть інші ініціативи податкові, також попрошу вашої підтримки, тому що на сьогодні кожна гривня податків - це кошти, які спрямовувалися на сектор безпеки і оборони, тому ми дуже ретельно намагаємося ці кошти збирати", - наголосив Марченко.

Раніше видання Forbes з посиланнями на джерела в уряді та Верховній Раді повідомляло про плани уряду підвищити ПДВ та військовий збір.

Як повідомлялося, 10 квітня Рада звільнила від ПДВ та мита ввезення товарів для безпеки та оборони.