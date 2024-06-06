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На Одещині планують розширити дорогу Одеса-Рені

На трасі Одеса-Рені збираються великі черги на пунктах пропуску.

На Одещині планують розширити дорогу Одеса-Рені
Контрольні служби України та Молдови працюватимуть спільно в пункті пропуску "Рені"
Фото: ДПСУ

У Одеській області планують розширити дорогу Одеса-Рені.

Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомив Укрінформ.

"Для забезпечення комфортного пересування туристів планується покращити інфраструктуру, зокрема для вирішення питань із чергами на прикордонних пунктах. У планах – розширення доріг. Ми хочемо, щоб прикордонники перевіряли вантажівки на спеціальних місцях, щоби забезпечити безперебійний рух легкового транспорту", - розповів Кіпер.

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ОВА проаналізувала заявки туристів на бронювання готелів та встановили, що кількість охочих відпочити у регіоні цього року значно перевищує очікування. 

При цьому найбільш популярним є Ізмаїльський район, дорога до нього проходить через пункти пропуску на трасі Одеса-Рені. Там через це збираються великі черги.

  • На території Одеської області з 8 червня планують відкрити для відвідування перші пляжі. Там триває перевірка щодо безпечності перебування людей. Всього ж в регіоні пропонують відкрити 20 пляжів.
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