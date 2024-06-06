На Одещині планують розширити дорогу Одеса-Рені

У Одеській області планують розширити дорогу Одеса-Рені.

Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомив Укрінформ.

"Для забезпечення комфортного пересування туристів планується покращити інфраструктуру, зокрема для вирішення питань із чергами на прикордонних пунктах. У планах – розширення доріг. Ми хочемо, щоб прикордонники перевіряли вантажівки на спеціальних місцях, щоби забезпечити безперебійний рух легкового транспорту", - розповів Кіпер.

ОВА проаналізувала заявки туристів на бронювання готелів та встановили, що кількість охочих відпочити у регіоні цього року значно перевищує очікування.

При цьому найбільш популярним є Ізмаїльський район, дорога до нього проходить через пункти пропуску на трасі Одеса-Рені. Там через це збираються великі черги.