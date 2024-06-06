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​Рахункова палата: Мінстратегпром не витратив виділені кошти на виготовлення оборонної продукції

Держспецзв’язок, у свою чергу, не витратив на закупівлю обладнання і техніки на 35% менше від плану за звітний період.

​Рахункова палата: Мінстратегпром не витратив виділені кошти на виготовлення оборонної продукції
Ольга Піщанська
Фото: Рахункова палата

Кабмін, Міністерство фінансів і головні розпорядники не дотрималися вимог бюджетного кодексу України. Зокрема, Мінстратегпром не витратив виділені кошти на виготовлення оборонної продукції.

Про це заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська, йдеться на сайті відомства

Йдеться про те, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості не розпочало проведення видатків для виготовлення продукції оборонного призначення на суму 10,8 млрд гривень. З резервного фонду Держбюджету на заходи з обороноздатності витратили на 46% менше плану.

Держспецзв’язок, наприклад, витратив на закупівлю обладнання та техніки на 35% менше плану за звітний період.

"Рахункова палата виявила випадки непроведення видатків у запланованих за звітний період обсягах. Так, головним розпорядником сектору безпеки і оборони не проведено видатків на заходи з підвищення обороноздатності держави в запланованих обсягах, за наявності надходжень ПДФО в частині грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат окремим військовослужбовцям, які є джерелом фінансування цих видатків", - наголосила Піщанська.

Уряд, Мінфін і головні розпорядники коштів не розробили та не забезпечили вчасного затвердження порядків використання коштів за бюджетними програмами. У результаті не провели заплановані на січень видатки у сумі 10,1 млрд грн. Крім того, не були розроблені і затверджені паспорти програм. У результаті не провели заплановані на січень – березень видатки і надання кредитів у сумі 17,3 млрд гривень.

Рахункова палата нагадала, що не вперше скаржиться на те, що оцінку прозорості економічних і бюджетних процесів ускладнює відсутність значної частини статистичної інформації та відсутність відповідальності за невчасне подання звітності в умовах воєнного стану.

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