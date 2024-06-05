Франція укладе з Україною дві угоди на 650 млн євро

Президенти Франції і України 7 червня підпишуть дві угоди на 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів, передає Le Monde.

Кошти скерують на підтримку органів місцевої влади і критичної інфраструктури.

Перша угода дозволить Французькому агентству розвитку виділити 400 мільйонів євро (у вигляді кредитів та 50 мільйонів у вигляді грантів до 2027 року) на розширення своєї діяльності в Україні. Це дозволить надавати підтримку в енергетичному та транспортному секторах.

Друга угода стосуватиметься створення фонду підтримки критично важливої інфраструктури і на неї передбачили 200 мільйонами євро. Йдеться про підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах у галузях енергетики, транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства.

У Єлисейському палаці наголосили, що гроші використають для фінансування важливих проєктів, зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури, що пошкоджена через російські обстріли.