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Франція укладе з Україною дві угоди на 650 млн євро

Підтримка стосуватиметься органів місцевої влади і критичної інфраструктури.

Франція укладе з Україною дві угоди на 650 млн євро
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Фото: ОПУ

Президенти Франції і України 7 червня підпишуть дві угоди на 650 мільйонів євро у вигляді кредитів та грантів, передає Le Monde.

Кошти скерують на підтримку органів місцевої влади і критичної інфраструктури.

Перша угода дозволить Французькому агентству розвитку виділити 400 мільйонів євро (у вигляді кредитів та 50 мільйонів у вигляді грантів до 2027 року) на розширення своєї діяльності в Україні. Це дозволить надавати підтримку в енергетичному та транспортному секторах.

Друга угода стосуватиметься створення фонду підтримки критично важливої інфраструктури і на неї передбачили 200 мільйонами євро. Йдеться про підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах у галузях енергетики, транспорту, водопостачання, охорони здоров'я та сільського господарства. 

У Єлисейському палаці наголосили, що гроші використають для фінансування важливих проєктів, зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури, що пошкоджена через російські обстріли.

  • Як відомо, Володимир Зеленський 6 червня прибуде з візитом до Франції з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.Макрон обговорить із Зеленським потреби України на тлі повномасштабної агресії Росії.
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